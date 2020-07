Morawy – co warto zwiedzić u naszych południowych sąsiadów?

Morawy to jedna z trzech czeskich krain, która przyciąga turystów wieloma atrakcjami. Jest to okolica idealna na weekendowy wypad, a także dłuższe wakacje. Przyciąga wieloma zabytkami, piękną naturą, a także gościnnością ludzi i pysznym winem z okolicznych winnic. Jakie są najważniejsze atrakcje Moraw? Co warto wiedzieć o Morawach i co trzeba tam zobaczyć?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Morawy (pixabay.com)