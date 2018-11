Morze Azowskie a Azory. Tłumaczymy Ryszardowi Petru

Wpadka Ryszarda Petru rozbawiła internautów. Przejęzyczenie polityka jest okazją do powtórki z geografii.

Morze Azowskie, ochrzczone przez Petru ''Azorskim'', to oddzielona Półwyspem Kerczeńskim część Morza Czarnego, u wybrzeży Ukrainy i Rosji . Jest morzem śródlądowym i płytkim, o powierzchni 38 tys. kilometrów kw. i średniej głębokości 7 m. Akwen jest zasolony w niewielkim stopniu, także dlatego, że wpadają do niego dwie duże rzeki: Don i Kubań.

Być może Ryszard Petru omyłkowo skojarzył Morze Azowskie z Azerami, czyli narodem zamieszkającym głównie Azerbejdżan i północny Iran , ale też częściowo Rosję, Ukrainę i Gruzję. Nieznana jest dokładna liczebność narodu, ale szacuje się ją nieoficjalnie na ok. 45 mln. Azerowie posługują się językiem azerskim, bardzo podobnym do tureckiego. Dominującym wyznaniem jest islam szyicki i - w nieco mniejszym stopniu - sunnicki.

A może politykowi chodziło o Azory? Archipelag portugalski wysp pod taką nazwą? Należą do niego malownicze wyspy: Sao Miguel, Flores, Corvo, Faial, Pico, Graciosa, Terceira, Santa Maria i Sao Jorge. Znajdują się one ok. 1800 km od brzegów Europy i ponad 3000 km od wybrzeży Ameryki Północnej. Turystów zachwycają liczne jeziora, znajdujące się w kraterach wygasłych wulkanów: Jezioro Niebieskie, połączone z nim Jezioro Zielone i Jezioro Ognia.