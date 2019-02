Most Tumski idzie do remontu. Odepnij swoją kłódkę

Przyczepiłeś kłódkę do Mostu Tumskiego we Wrocławiu? Możesz ją teraz zabrać – apeluje miejski zarządca dróg. Zabytkowy most idzie do remontu, a "dowodów miłości" zebrało się już kilka ton.

Na Moście Tumskim wisi kilka ton kłódek miłości (Shutterstock.com)

Zakochani na stalowej konstrukcji zawieszają kłódki, aby ich uczucie przetrwało jak najdłużej. XIX-wieczny obiekt, który nie był remontowany od zakończenia II wojny światowej – teraz wymaga renowacji. Zbędny balast stanowią "dowody miłości", które trzeba teraz zdjąć i umieścić w innym miejscu. Najlepiej więc, żeby zgłosili się po nie właściciele.

Podczas remontu most zostanie oczyszczony, naprawione będą podpory kamienne wrocławskiego mostu, jezdnia i chodniki. Stalowe części mostu zostaną oczyszczone metodą piaskowania. Przy wapiennych figurach świętych Jana Chrzciciela i Kingi zostaną odtworzone historyczne latarnie.

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w przetargu, rozpocznie prace na początku drugiego kwartału tego roku. Remont powinien potrwać do końca tego roku. W tym czasie most zostanie wyłączony z ruchu.

Jeśli nie zdążysz zdjąć swojej kłódki, będziesz mógł ją odebrać w magazynie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Jednak najlepiej zrobić to teraz, żeby nie musieć przeszukiwać tej jedynej wśród kilku ton innych.

