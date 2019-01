Rekin tak urósł, że trzeba było znaleźć mu nowy dom. W Londynie

Rekin, żarłacz czarnopłetwy, we wrocławskich Arkadach urósł do tak wielkich rozmiarów, że brakowało mu miejsca. Trzeba było znaleźć dla niego inne miejsce. Nowe luksusowe lokum zagwarantowało London Aquarium. W akcję przetransportowania ryby zaangażowano całą ekipę specjalistów, nurków i pracowników wrocławskiego zoo.

Żarłacz czarnopłetwy jeszcze we wrocławskim akwarium (Materiały prasowe)

Ryba, która musiała znaleźć nowy dom, była najstarszym mieszkańcem akwarium we Wrocławiu. Miała już 12 lat i choć dobrze się zaaklimatyzowała w zbiorniku, to znacznie urosła, zaczęło jej być zbyt ciasno, bo potrzebuje więcej przestrzeni. Żarłacze czarnopłetwe oddychają tylko podczas pływania, muszą więc być w ciągłym ruchu.

– Zwróciliśmy się z propozycją przyjęcia żarłacza do kilku międzynarodowych oceanariów, na naszą ofertę pozytywnie odpowiedziało London Aquarium – mówi Agnieszka Solarz, dyrektor marketingu obiektów komercyjnych w LC Corp SA.

Akcja wyławiania rekinów z akwarium w Arkadach Wrocławskich została przeprowadzona w nocy (22 stycznia). To było dość skomplikowane przedsięwzięcie, do którego zaangażowano wielu specjalistów, nurków, weterynarzy, pracowników wrocławskiego zoo i przedstawiciele firmy Aqua Serwis, która opiekuje się rybami. Do transportu zwierząt zatrudniono doświadczoną, holenderską firmę De Jong Marinelife.

Zapytaliśmy, czy trzeba było usypiać zwierzę, żeby można było je odłowić.

– Nie, nie było takiej potrzeby. Zresztą rekin mógłby tego nie przeżyć. Mieliśmy przygotowanych kilka wariantów. Ale wszystko poszło bardzo sprawnie. Szybko udało się rybę odłowić. Po czym została przetransportowana do tira, który w gotowości czekał na rampie. To specjalna ciężarówka wypełniona ciepłą wodą o temp. 26 st. C, bo rekiny właśnie w takiej czują się dobrze – zdradza kulisy w rozmowie z WP Agnieszka Solarz.

W trakcie akcji obecni byli przedstawiciele wrocławskiego zoo, firma Aqua Serwis, która opiekuje się rybami, nurkowie, opieka medyczna, a za transport odpowiedzialna jest holenderska firma De Jong Marinelife.

W London Aquarium dom znalazł również inny towarzysz z wrocławskich Arkad, sześcioletni rekin rogaty australijski.

– Postanowiliśmy nie rozdzielać ryb i umożliwić im wspólne życie w miejscu, które zapewni najlepsze możliwe warunki i jest wyspecjalizowane w hodowli rekinów – wyjaśnia Solarz. – Odławianie drugiej ryby poszło jeszcze sprawniej. Nurek wszedł do akwarium, włożył go do siatki, umieścił w specjalnym pojemniku, a następnie "nasz rogacz" trafił do przenośnego akwarium w tirze.

Pozostali mieszkańcy akwarium, czyli drobne ryby i sporej wielkości murena, a także skały koralowe, będzie można niedługo podziwiać w Afrykarium Zoo Wrocław.

– Likwidacja akwarium zbiegła się też z dużymi zmianami, jakie przechodzą obecnie Arkady Wrocławskie, obejmującymi między innymi modernizację i reorganizację wnętrz oraz nową strategię marketingową. W ostatnim czasie odświeżyliśmy też kreacje promujące centrum handlowe i konsekwentnie staramy się budować unikatową w skali miasta ofertę usługowo-handlowo-rozrywkową dla rodzin – dodaje dyrektor.