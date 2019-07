Mówią o cudzie. Takie przypadki zdarzały się już w Kościele

W mieście Ja-Ela na Sri Lance - jak przekonują mieszkańcy - wydarzył się cud. Miało do niego dojść w kościele Matki Boskiej Bolesnej. Informację o zdarzeniu, którym żyje teraz wiele osób w Ja-Ela, przesłała nam pani Katarzyna poprzez serwis dziejesie.wp.pl.

Podobne wideo, ukazujące płaczącą Matkę Bożą w jednym z kościołów na Sri Lance, zamieszczono w serwisie YouTube 24 lutego 2019 r, czyli niecałe 2 miesiące przed serią ataków terrorystycznych, do których doszło 21 kwietnia 2019 r., w Niedzielę Wielkanocną. W zamachach zginęło 258 osób, a co najmniej 500 odniosło obrażenia. Wielu mieszkańców kraju uważa, że zdarzenie to nie było przypadkiem i było swego rodzaju sygnałem przed kwietniową masakrą.