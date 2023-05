Może paść rekord. Turyści kochają ten kraj na południu Europy

Szacuje się, że w tym roku aż 68 mln turystów spędzi lato w jednym z najpiękniejszych państw nad Morzem Śródziemnym. Mowa oczywiście o słonecznej Italii. Jeśli prognozy przedstawione przez instytut badawczy Demoskopika się potwierdzą, to będzie to większa liczba niż przed pandemią. Szacuje się, że turyści wydadzą we Włoszech 46 mld euro.