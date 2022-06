Jedna z najdziwniejszych atrakcji Maroka. Turystów ciągle dziwi ten widok

Niemal każdy, kto odwiedził Maroko, szeroko otworzył oczy na nietypowy widok, który jawi się w drodze z Marrakeszu do miasteczka Essaouira. Tam, tuż przy drodze na drzewach arganowych licznie przesiadują... kozy. - I one naprawdę same tak tam wchodzą? - dziwi się Daria, turystka z Polski.