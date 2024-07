Musisz wiedzieć, jeśli wybierasz się do Francji. Można zapłacić karę

- Ponieważ Igrzyska Olimpijskie przyciągają do Francji wielu międzynarodowych gości, turyści powinni być świadomi surowych przepisów antynikotynowych obowiązujących w tym kraju. Palenie w miejscach publicznych, w których jest to zabronione, takich jak restauracje, transport publiczny, dworce czy metro może skutkować grzywną w wysokości od 68 do nawet 150 euro (od 290 do 640 zł) - czytamy w zagranicznej prasie.