Muszle małży masowo wyrzucane na polskie plaże. Co to oznacza?

Turystów zastanawia często to, jakim cudem, to co leżało na dnie morza, nagle znajduje się na plaży. To zasługa sztormów, które silnie falowania oddziałują na dno morskie. " Efektem jest wzburzanie osadów dennych, a także prądy, które to oddziaływanie potęgują i odpowiadają za transport tego, co z dna zostaje wymyte. Siła tego oddziaływania jest zasadniczo pochodną siły wiatru, choć nie bez znaczenia jest także jego kierunek i czas trwania" - wyjaśnia Woźniczka. Szczególnie łatwo przenoszone są rzeczy najlżejsze, czyli np. puste muszle.