Na greckich wakacjach wybierz się w rejs. Polecamy ciekawe miejsca

Pogoda w Grecji ciągle sprzyja plażowiczom. Warto pomyśleć o alternatywnych rozrywkach podczas urlopu. Dostarczą ich najpiękniejsze greckie miasta i kurorty, które mają sporo do zaoferowania.

Pireus to miejscowość typowo przemysłowa, choć można znaleźć tu zabytki i zaciszne miejsca, ulokowane z dala od miejskiego tłoku. Jednym z najsłynniejszych miejsc związanych z Pireusem są Długie Mury, korytarz ciągnący się od portu aż do serca Aten. Zdobycie miasta od strony morskiej nie wchodziło w grę, a dopóki mury pozostawały niezdobyte, możliwe było transportowanie surowców drogą morską, nawet podczas oblężenia. Ostatecznie fortyfikacje zostały zburzone podczas jednej z licznych ateńskich wojen, jednak niewielkie fragmenty wciąż przypominają o potędze dawnych Ateńczyków.

Plaże niedostępne dla każdego

Pamiętaj, że nie wszystkie plaże Zakynthos są dostępne drogą lądową. Na te najpiękniejsze, jak choćby Zatoka Wraku, trzeba będzie dostać się statkiem. Oczywiście w czasie wycieczki przewidywany jest postój na plażowanie i kąpiel w ciepłych wodach Morza Jońskiego. Podróż wzdłuż pochyłych klifów może być nie lada przygodą. Koszt takiej wycieczki to ok. 40 euro dla osób dorosłych, dzieci płacą o połowę mniej.

Rodos od strony morza

Rodos to również doskonałe miejsce do całodniowego wypadu na Riwierę Egejską. Tylko godzina dzieli cię od poznania orientu. Wycieczka na Marmaris to nie tylko okazja do zapoznania się z turecką kulturą, ale również szansa na zrobienie zakupów na prawdziwym bazarze. Zapach orientalnych przypraw, potraw lokalnej kuchni, a także dziesiątki kramów z pamiątkami to kwintesencja tureckich bazarów.