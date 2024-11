Na miejscu jak w bajce. Loty z Polski kosztują mniej niż 80 zł

Zwiedzanie zaczynamy od Dolnego Miasta. Porta Nuova, to konstrukcja, która od razu rzuca się w oczy. To swoista brama do Bergamo. Naszą uwagę od razu przykuwa także budynek stojący na przeciwko hotelu, który zupełnie nie pasuje do nowoczesnych zabudowań wokół. To kościół Santa Maria delle Grazie Imacolata. Kościół został zbudowany w stylu neoklasycznym, a złota figura Matki Boskiej na kopule jest wierną kopią tej z katedry w Mediolanie. W środku aż oczy bolą od kolorowych fresków, ale główną "gwiazdą" jest drewniany ołtarz w nawie głównej.