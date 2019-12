Na narty w Alpy Szwajcarskie!

Jeździsz na nartach lub snowboardzie? Marzą Ci się perfekcyjnie przygotowane trasy? Kochasz malownicze alpejskie krajobrazy w zimowej odsłonie? Odwiedź Szwajcarię!



Podziel się

(Materiały prasowe)

Zima zbliża się wielkimi krokami, czas naostrzyć narty i deski, otrzeć gogle z kurzu i wygrzebać narciarskie ciuchy z dna szafy. Pora też zdecydować, gdzie w tym roku spędzić zimowy urlop. Szwajcaria jest idealnym kierunkiem!

Szwajcaria

Szwajcarskie ośrodki narciarskie nie bez powodu mają opinię ekskluzywnych. Monumentalne góry, przepiękne widoki i zakwaterowanie w świetnych warunkach blisko stoku sprawiają, że są one uważane za jedne z najlepszych na świecie.

Kluczem do turystycznego sukcesu Szwajcarii jest jej położenie. Aż 60% kraju to tereny alpejskie i przedalpejskie. Nic więc dziwnego, że możemy tam znaleźć mnóstwo resortów narciarskich, w tym jeden z najbardziej kultowych – Verbier.

Leżące w kantonie Valais Verbier od lat cieszy się niesłabnącą popularnością – co więcej, jest to ulubiony ośrodek samej brytyjskiej rodziny królewskiej! Co sprawia, że miejsce to jest tak wyjątkowe?

Materiały prasowe Podziel się

Doskonałe warunki narciarskie

Kurort jest częścią Czterech Dolin (Les 4 Vallees) – największego kompleksu narciarskiego w Szwajcarii i drugiego co wielkości w całych Alpach. Znajdziemy tam łącznie 412 km perfekcyjnie przygotowanych tras narciarskich o różnym poziomie trudności. Obsługuje je niemal 100 wyciągów - zatem bez obaw, nie utkniecie na pół dnia w kolejce! Nowoczesna infrastruktura sprawia, że na trasach nie ma tłoku, a dzięki dużej ilości gondoli nie marzniecie i wjeżdżacie na szczyt w komfortowych warunkach.

Trasy położone są na wysokościach 1500 – 3300 m n.p.m. Oznacza to, że przed wyjazdem na narty nie musicie się martwić o to, czy zima wystarczająco dopisze – wysokość gwarantuje doskonałe warunki śniegowe od początku listopada aż do końca kwietnia!

Najbardziej wytrawni narciarze muszą spróbować zjazdu z najwyższego szczytu w regionie - Mont Fort (3 328 m. n.p.m.). Wrażenia są niezapomniane - widać bowiem stamtąd Mont Blanc i Matterhorn. Mniej zaawansowani fani jazdy po świeżym puchu również mają z czego wybierać, gdyż 36% tras w ośrodku to trasy oznaczone jako łatwe.

Oprócz tego, Verbier jest mekką freeriderów. Według World Snowboard Guide jest to pod względem warunków freeride’owych najlepszy ośrodek na świecie. Jeśli kochacie jazdę poza utartym szlakiem i śmiganie w świeżym puchu – to zdecydowanie miejsce dla Was!

Materiały prasowe Podziel się

Relaks po nartach

Zimowy wyjazd na narty do Szwajcarii to nie tylko szaleństwo na stoku. Mimo tego, że Verbier to niewielkie, urokliwe miasteczko, nie sposób się tutaj nudzić.

Możemy tutaj skorzystać z bogatej oferty innych atrakcji, takich jak podgrzewany basen, a także kontynuować zabawę nawet po zmroku. Bez względu na porę dnia, ośrodek narciarski Verbier tętni życiem, a wszystko dzięki licznym barom i dyskotekom.

Jeśli wolicie spokojny wypoczynek - również jest w czym wybierać. Może wybierzecie się na spacer z zapierającym dech w piersiach widokiem na dolinę Sion albo skosztujecie narodowych przysmaków Szwajcarii: słynnych serów i czekolady? Czekają na Was też zupełnie nowe rzeczy, takie jak lokalne winnice czy browary restauracyjne.