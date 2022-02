Na sankach po szlaku? Tego nie rób w górach

W warunkach mocno oblodzonej powierzchni trudno wbić w podłoże raczki, a co dopiero buta, co przy dużej prędkości może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić hamowanie. Pamiętajmy, że na szlaku górskim nie brakuje drzew oraz innych osób, w które jadąc możemy uderzyć. Jeżeli dodamy do tego fakt, że sanki i jabłuszka nie mają praktycznie żadnej sterowności, mamy gotowy przepis na wypadek.