Na szlaku Minotaura. Grecka wyspa, którą kochają Polacy

Po drugie to kierunek bardzo łatwo dostępny z Polski, z Warszawy w niecałe 2,5 godziny można dolecieć linią Wizz Air właśnie do Heraklionu (bardzo dobre godziny lotów) lub do równie atrakcyjnej Chanii. Wybrałem to pierwsze miasto, bo daje opcję tzw. podróży 3 w 1 (zwiedzanie/wypoczynek/baza wypadowa). Sam Heraklion – jak się okazało - jest bardzo ciekawym miejscem, w którym można odwiedzić m.in. pozostałości imponującego weneckiego portu.