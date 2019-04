Na tej plaży można zginąć. Jest jedną z najniebezpieczniejszych

Jedna z najniebezpieczniejszych plaż na świecie znajduje się w Australii. Turystom kategorycznie odradza się kąpieli w tamtym rejonie. Dlaczego? Czają się tam groźne zwierzęta morskie. I nie chodzi tylko o rekiny.

Turyści, wybierający się na wakacje do Australii powinni unikać kąpieli w wodach w okolicy północno-wschodniego wybrzeża stanu Queensland oraz południowego wybrzeża wyspy Tiwi. Ciepłe wody w tamtych rejonach upodobały sobie szczególnie rekiny, które stanowią niewątpliwe zagrożenie dla ludzkiego życia. I choć są to największe drapieżniki w tamtym rejonie, to okazuje się, że nie są one najniebezpieczniejsze. Są też inne, mniejsze zwierzęta morskie, które zagrażają ludziom trucizną, którą w sobie noszą.