Nad Bałtyk do Estonii czy Finlandii. Tamtejsze kurorty także przyciągają tłumy turystów

Mówiąc "jadę nad Bałtyk" mamy zazwyczaj na myśli miejscowości wypoczynkowe nad polskim morzem. Jednak owe morze jest nie tylko nasze. Miasta typu Sopot czy Władysławowo znajdziemy także na Łotwie, Litwie, w Finlandii czy Danii. W ramach akcji #WPnaLato pokazujemy wam, jak wyglądają.

Swietłogorsk, obwód kaliningradzki, Rosja

Wczasy nad morzem w obwodzie kaliningradzkim ? Czemu nie! Największe miejscowości nadbałtyckie znajdują się na Półwyspie Sambijskim . Jedną z nich jest Swietłogorsk. To liczące 11 tys. mieszkańców uzdrowisko zlokalizowane jest 30 km na północ od Kaliningradu .

Już w latach 20. ubiegłego wieku był to najpopularniejszy ośrodek wczasowy dla mieszkańców tego regionu. Mimo upływu lat, także dziś stanowi często wybierany cel wycieczek nad Bałtyk.

Do największych atrakcji można tu zaliczyć kolejkę liniową, z której rozpościera się widok na wybrzeże, bulwar, a także wysoki klif. Co ciekawe, w 2005 r., wzorując się na sopockim Grand Hotelu , wybudowano na tutejszej plaży luksusowy "Grand Palace Hotel" (na zdjęciu poniżej).

Najsłynniejszym nadbałtyckim miastem Łotwy jest położona kilkanaście kilometrów od Rygi Jurmała . To największe uzdrowisko w kraju słynie ze świetnych ośrodków spa i szerokich plaż, na których powiewa błękitna flaga (znajdziemy je w dzielnicy Majori i Bulduri). Miasto przyciąga również zabytkowym charakterem.

Połąga to największy i najbardziej znany litewski kurort . Ulokowany jest w zachodniej części kraju, ok. 25 km od Kłajpedy . Jest tu gwarno, a na głównym deptaku, ulicy Basanaviciaus , który prowadzi wprost na 400-metrowe molo, znajdziemy mnóstwo sklepików, barów, restauracji czy budek z "mydłem i powidłem".

Warte odwiedzenia jest m.in. Muzeum Bursztynu , znajdujące się w pałacu Tyszkiewiczów . Niewiele osób wie, że 100 lat temu Połąga była jednym z największych światowych centrów przetwarzania jantaru. Wydmy w miejscowości rozciągają się wzdłuż wybrzeża na długości 20 km. W odróżnieniu od polskich miejscowości nadmorskich, można się na nich opalać. Najładniejsze plaże znajdują się w południowej części Połągi - im dalej od mola, tym są one szersze i bardziej odludne.

Parnawa, Estonia

Parnawa (est. Pärnu) jest głównym ośrodkiem turystycznym w Estonii. Urlopowicze przyjeżdżają tu ze względu na długie, piaszczyste plaże i atrakcyjne położenie na brzegu zatoki, będącej częścią Morza Bałtyckiego . Walory Parnawy zaczęto dostrzegać już w pierwszej połowie XIX w. W 1996 r. ogłoszono ją letnią stolicą Estonii , w 2004 r. otwarto tu największy w krajach bałtyckich park wodny, a dwa lata później oddano do użytku piękną promenadę.

Dziś ten liczący ok. 45 tys. mieszkańców kurort słynie także z licznych ośrodków sanatoryjnych, które oferują m.in. kąpiele borowinowe. Jest tu też port, do którego zawijają jachty, kluby, restauracje, kafejki i liczne sklepiki z pamiątkami.

W rankingach na najpopularniejsze kurorty nad Bałtykiem w Szwecji często pojawia się Åhus. Przy okazji warto wspomnieć, że szwedzkie wybrzeże jest dosyć kamieniste, dlatego mieszkańcy tego kraju wolą jeździć nad jeziora czy za granicę (to jeden z najdroższych krajów świata, więc podróżowanie dla jego obywateli do innych części świata jest zazwyczaj bardzo tanie).

Jednak wracajmy do Åhus - położony jest w południowo-wschodniej części kraju. Słynie z piaszczystych, szerokich plaż i średniowiecznego układu urbanistycznemu, który zachował się do dzisiejszych czasów. Przetrwało też kilka zabytkowych budowli, a najciekawszą z nich jest usytuowany w sąsiedztwie rynku kościół Mariacki (Sankta Maria kyrka). Na przełomie sierpnia i września w Ahus organizowany jest popularny w regionie Festiwal Węgorza . Tradycja pozyskiwania tej ryby sięga tu XVII w., a o technikach ich połowu dowiedzieć się można w miejscowym muzeum. Miasto jest także gospodarzem jednego z największych w Europie turniejów piłki plażowej.

Naantali, Finlandia

Nadmorski kurort Naantali to 13-tys. miasto w południowo-zachodniej Finlandii. Jest jedną z najchętniej odwiedzanych miejscowości wypoczynkowych w tym kraju. Co prawda nie ma tu tak pięknych plaż jak w Kalajoki czy Oulu (miasta położone na północy kraju), jednak przyciąga wspaniałymi krajobrazami i licznymi możliwościami aktywnego wypoczynku.

W tym najpopularniejszym uzdrowisku Finlandii znajduje się też Kultaranta - letnia rezydencja prezydenta tego kraju. Natomiast na położonej niedaleko wyspie Kailo znajdziemy Muumimaailma - park rozrywki poświęcony Muminkom. Jest to jedna z najciekawszych atrakcji rodzinnych Finlandii. Co roku na początku czerwca w Naantali odbywa się popularny festiwal muzyczny.

Bornholm, Dania

Wyspa, na której żyje ok. 42 tys. osób, leży 130 km od wybrzeża Danii i ok. 100 km od polskiego wybrzeża. Ma wiele atutów - posiada mnóstwo plaż, klify, lasy, wrzosowiska, jeziora, wąwozy i bagna, wapienne i piaskowcowe zagrody. Poza niezwykle bogatą fauną, przyciąga też fascynującą historią.

Rugia, Niemcy

Na Rugii, największej niemieckiej wyspie, znajduje się niewielka gmina Sellin. Jest to jeden z najbardziej lubianych niemieckich kurortów. Na przełomie XIX i XX w. sprowadzano do niego architektów z całej Europy, by stworzyli ośrodek wypoczynkowy idealny pod każdym względem.