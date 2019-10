Nadchodzi załamanie pogody. 5 miejsc, do których możesz uciec przed zimnem

Wygląda na to, że babie lato i prawdziwie ciepłe dni mamy już za sobą, a synoptycy zapowiadają nadejście mroźniejszego, rześkiego powietrza. Ciężko pożegnać Ci się z latem? Oto podpowiedzi, dokąd jechać w listopadzie, żeby było ciepło i słonecznie.



Egipt jesienią to pogodowy pewniak

Hurghada, Egipt W listopadzie średnie temperatury w Hurghadzie, najpopularniejszym egipskim kurorcie, wynoszą ok. 27 stopni Celsjusza. To dane z ostatnich lat, ale jak spojrzymy na aktualne temperatury, odnotujemy nawet 31 stopni w dzień. Egipt jesienią to pogodowy pewniak – opadów właściwie brak, 9 godzin słonecznych w ciągu dnia i wilgotność na poziomie ok. 45% to warunki sprzyjające i plażowaniu, i zwiedzaniu.

Nic dziwnego, że jesienią to najchętniej wybierany przez Polaków kierunek na naładowanie baterii, złapanie witaminy D i zasłużony odpoczynek po całym roku pracy. W tym roku jest też dobra wiadomość dla miłośników historii – po 10 latach został ponownie udostępniony dla zwiedzających grobowiec Tutenchamona. Ceny wyjazdów do Egiptu w listopadzie, z przelotem i wyżywieniem all inclusive zaczynają się od 1700 zł.

Teneryfa , Wyspy Kanaryjskie Jeśli nie lubisz Egiptu albo po prostu nie masz paszportu, możesz podobnie jak wielu innych turystów wybrać Wyspy Kanaryjskie. To pierwszy jesienny wybór urlopowy osób, które mają podobną sytuację do Twojej. Zdecydowanym numerem jeden na Kanarach jest Teneryfa, gdzie w listopadzie średnie temperatury wynoszą ok. 26 stopni Celsjusza.

Południowa część wyspy jest cieplejsza i mniej wietrzna, ale na całej wyspie warunki do plażowania i kąpieli będą bardzo dobre. Na wszystkich Wyspach Kanaryjskich temperatury w listopadzie są podobne i z każdej wrócimy opaleni i wypoczęci po plażowaniu. Na Fuerteventurze wiatr będzie najsilniejszy, co przyciąga wind i kitesurferów. Za najtańszy listopadowy wyjazd z przelotem i wyżywieniem 2 razy dziennie zapłacimy ok. 2100 zł.

Madera, Portugalia Nie bez przyczyny nazywana jest Wyspą Wiecznej Wiosny. Łagodna temperatura przez cały rok sprawia, że oprócz plażowiczów Maderę wybierają miłośnicy przyrody, pieszych wędrówek i jazdy na rowerze. W listopadzie możemy liczyć na 23 kreski powyżej 0 i dość wilgotne powietrze, ale co ciekawe – więcej słońca i ciepłego suchego powietrza przychodzi od drugiego tygodnia miesiąca. Nie bójmy się jednak rześkiego klimatu, bo to właśnie on daje na Maderze uczucie świeżości i sprawia, że przyroda pachnie intensywnie, co tylko potęguje wrażenia podczas pieszych i rowerowych wypraw. Taka podróż to koszt od ok. 2499 zł.

Malta O ile pozostałe kierunki świetnie sprawdzą się na spędzenie tygodniowego urlopu, Malta będzie też idealnym wyborem na długi weekend. Co prawda przywitają nas słoneczne dni, ale temperatury będą nieco niższe – ok. 21 stopni Celsjusza. O tej porze roku nastaw się bardziej na zwiedzanie niż kąpiele morskie, bo temperatura wody, choć sięgająca ok. 19 stopni, może być za chłodna do zanurzania się w niej.

Wieczorem warto założyć dodatkowe wierzchnie okrycie i wybrać się na spacer lub lokalnych barów i restauracji. Może to pomysł na chwilę odpoczynku tylko we dwoje przez kilka dni, a przynajmniej w weekend? Za 3-dniowy pobyt z przelotem i wyżywieniem zapłacisz ok. 1000zł, a już za 400 zł więcej możesz przedłużyć urlop do tygodnia.

Cypr Podobnie jak Malta, Cypr śmiało możemy wybrać z nastawieniem na zwiedzanie, kulinarną rozpustę i odpoczynek od codziennej pracy. Niech Cię nie zrażą chłodniejsze poranki – temperatura spada poniżej 20 stopni – bo już koło południa słupek rtęci podniesie się o kilka kresek. Pogoda na wyspie jest przyjemna przez cały miesiąc. Kiedy w Polsce szaleje wiatr i nie obejdzie się bez ciepłej kurtki, a nawet czapki, na Cyprze wystarczy Ci jedynie bluza na poranki i wieczory. W ciągu dnia będziesz łapać promienie słoneczne i ładować akumulatory na zimę. Ceny wyjazdów z przelotem i wyżywieniem zaczynają się od 899 zł za 3 dni i ok. 1400 zł za tydzień.