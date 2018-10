Zapomnij o Hurghadzie i Sharmie. Odkrywamy inne kurorty Egiptu

Egipt przyciąga przyjezdnych także spoza naszego kontynentu pewną pogodą i świetnymi warunkami do plażowania oraz uprawiania sportów wodnych. Efektywnie wypocznij pod palmami i spróbuj swoich sił w nurkowaniu i to za całkiem rozsądną cenę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nurkowanie w Egipcie to jeden z głównych celów przyjazdu plażowiczów z całego świata (Shutterstock.com, Fot: Dudarev Mikhail)

Egipt sprawdzi się przez cały rok

Egipt to wspaniały kierunek całoroczny z temperaturami powietrza oscylującymi w najchłodniejszych miesiącach w roku wokół 25 st. C. Najczęściej odwiedzane zakątki w kraju to rzecz jasna Hurghada oraz położone ok. 100 km dalej Sharm el-Szejk, ale dla znudzonych oczywistymi kurortami nadmorskimi są też inne ciekawe i urzekające miejsca, w których z pewnością nie będziemy się nudzić.

Shutterstock.com Podziel się

Nam szczególnie spodobały się kurorty na samym wybrzeżu – Marsa El Alam oraz Taba z przyległym Taba Heights. Będzie tutaj zdecydowanie mniej tłoczno, a warunki czy infrastruktura niczym nie ustępują tym w najbardziej zaludnionych turystami zakątkach Egiptu. Za kwotę poniżej 2200 zł możemy spędzić tydzień bezpośrednio przy piaszczystej plaży w komfortowej formule all inclusive w świetnym hotelu i to już z bezpośrednimi przelotami z Polski oraz transferami do miejsca zakwaterowania w cenie. Egipt jesienią czy zimą to wspaniały pomysł!

Marsa Alam na egipskie wakacje

Do Marsa Alam na piaszczysto-koralowym wybrzeżu Morza Czerwonego dolecimy z Polski w ok. 4,5 godziny, a lotnisko oddalone jest od kurortu o 60 km. Baza noclegowa na miejscu jest imponująca. Tutejsze hotele w pierwszej linii brzegowej przyciągają prywatnymi plażami, z których niejedna dysponuje własną rafą koralową, co uprzyjemnia pływanie i nurkowanie przy brzegu w krystalicznie przejrzystej, czystej wodzie morskiej.

Shutterstock.com Podziel się

Na podwodne przygody szczególnie polecamy takie zakątki, jak rafa Elphistone, Marsa Asslai oraz Dolphin Mouse. Wybrzeże z łagodnym wejściem do wody, idealnym dla rodzin z małymi dziećmi, zachęca również do uprawiania windsurfingu, kitesurfingu czy snorkelingu. Z kolei dla najmłodszych ogromną atrakcją będzie także plaża Abu Dabbab z płatnym wejściem, gdzie poleżymy na gorącym piasku tuż obok okazów żółwi morskich. Biura podróży organizują na miejscu wycieczki fakultatywne do najbardziej interesujących miejsc, których nie można pominąć: to Luksor, Abu Simbel oraz Al-Kusajr.

Beduińska Taba – Brama na Synaj

Typowo beduińska miejscowość Taba usytuowana jest na północnym-wschodzie Egiptu w Zatoce Akaba, bardzo blisko Izraela (istnieje tutaj przejście graniczne) oraz Jordanii. Problem z przynależnością Taby do jednego z krajów rozwiązano ostatecznie na korzyść Egiptu w 1988 roku. A już w latach 60. w tej części Synaju Południowego rezydowała artystyczna cyganeria z całej okolicy.

Instagram.com Podziel się

Tabę, ze względu na swoje unikalne położenie nazywaną Bramą na Synaj, uwielbiają przede wszystkim turyści z Izraela, wpadający na weekend, jest tutaj raczej spokojnie i rodzinnie, a najbardziej znanym miejscem jest Taba Heights, na południe od centrum miasta, z polem golfowym i ciekawym centrum wakeboardingu. W ten piękny region przyjeżdża się głównie beztrosko plażować i nurkować, a na miejscu znajdziemy kilkadziesiąt centrów nurkowych z instruktorami oraz wypożyczalniami sprzętu. Wśród hoteli w tej części Egiptu zdecydowanie dominują obiekty z wysokim standardem bezpośrednio przy plaży.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.