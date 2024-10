Nagrała, co dzieje się na Nysie Kłodzkiej. "Widok rozdziera serce"

Całe nabrzeże pełne jest stosów śmieci popowodziowych. Są to tekstylia, worki, a nawet stojący nieopodal samochód, nienadający się już do użytku. Wiele z materiałów, ubrań, pościeli, materaców itp. zawisło także na gałęziach drzew, rosnących tuż przy rzece. - Zaprzyjaźniona firma, która robi komercyjne spływy, zbierała wolontariuszy do sprzątania, 15 osób sprząta jedno drzewo przez kilka godzin - powiedziała nasza rozmówczyni.