Nagranie z Zakopanego krąży w sieci. "Przeraża mnie ta bezmyślność ludzi"

Ważne jest, aby dzikich zwierząt nie tylko nie dotykać, bowiem to może skończyć się ich atakiem, ale także nie dawać im jedzenia. - Szkodą dla zwierząt jest to, że nie zdobywają one w sposób naturalny pokarmu, którego teraz mają pod dostatkiem, bo przyzwyczaiły się do resztek ludzkiego jedzenia, które są dostępne przez cały rok. Często też turyści sami dokarmiają zwierzęta, z którymi robią sobie zdjęcia. Dla turysty to fajna zabawa, ale dla zwierząt może skończyć się tragicznie - komentuje PAP Tomasz Zając, pracownik TPN.