Łania skradła show. Jest nagranie z fotopułapki

Należy pamiętać, że nie tylko dziki czy niedźwiedzie, ale także łanie, jelenie, daniele, czy łosie, to dzikie zwierzęta, z którymi zbyt bliskie spotkanie może skończyć się niebezpiecznie.

Ważne jest, aby dzikich zwierząt nie dokarmiać, co w przypadku łani czasem ma miejsce na Równi Krupowej w Zakopanem, gdzie te zwierzęta, ze względu na bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego, pojawiają się. Dokarmianie zwierząt może mieć tragiczne skutki zarówno dla człowieka, jak i samego zwierzęcia. Zwabione jedzeniem do miast mogą np. zginąć pod kołami samochodów. Dodatkowo zwierzęta, przyzwyczajone do dokarmiania jedzeniem, które im nie służy, zatracają swój naturalny instynkt, a w chwili zagrożenia mogą nawet zaatakować człowieka.