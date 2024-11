Pokazali nagranie z lasu. "Nigdy tego nie rób!"

Ludzie nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji

Leśniczy podkreślił również, że aktualnie wiele miast ma problem z dzikami. Zwierzęta spotkać można nawet w centrach. Pojawiają się tam zwabione możliwością łatwego pozyskania pożywienia. - Po co mają szukać gdzieś w lesie, skoro w śmietnikach jest bardzo dużo resztek? Co gorsze, wiele osób wciąż dokarmia dziki, bo to jest przecież wspaniały widok, jak dzikie zwierzęta pożerają pokarm - słyszymy w nagraniu.