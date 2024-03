Nagrodzony Oscarem film powstawał w Polsce. "W ścisłej tajemnicy"

Filmowy Książ

Zamek Książ to bez wątpienia jedna z najważniejszych atrakcji Dolnego Śląska. To miejsce uwielbiane przez turystów, ale także filmowców. "Strefa interesów" to nie pierwszy film realizowany na terenie tego obiektu. Powstawały tam takie obrazy, jak "Trędowata" (reż. Jerzy Hoffman, 1976), "Akademia Pana Kleksa" (reż. Krzysztof Gradowski, 1984), "Brigitte Bardot cudowna" (reż. Lech Majewski, 2018).