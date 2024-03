Jeden z piękniejszych zamków w Polsce. Spotkanie z Białą Damą to dopiero początek

Historyczne i legendarne dzieje zamku w Kórniku

Początki kórnickiego zamku sięgają średniowiecza. Pierwsze wzmianki w dokumentach odnoszą się do 1426 roku. Najpierw należał do jednego z najważniejszych rodów magnackich Wielkopolski – rodu Górków, którzy podobno gościli nawet pierwszego elekcyjnego króla Polski Henryka III Walezego. Z czasem zamek przeszedł w ręce rodu Czarnkowskich, a w latach 70. XVII wieku trafił do rodu Działyńskich.