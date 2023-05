Najbardziej oczekiwana atrakcja w Polsce na lato 2023. Otwarcie wkrótce

Wcześniej w marcu br, dyrektor poinformował, że liczba osób, która powinna przebywać na pływających basenach jest ograniczona - jest to maksymalnie ok. 600-1000 osób. Kolejne osoby nie będą więc wpuszczane do momentu, gdy ktoś nie opuści kąpieliska. Zaznaczył, że aktualne obłożenie będzie można sprawdzić w internecie.