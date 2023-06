Najbardziej słoneczne miejsce w Czechach. Tu marzenie o błogim urlopie spełnia się w mig

Brama do Południowych Moraw

Stolicą tego pięknego regionu historycznego jest Brno. Drugie co do wielkości miasto w Czechach ma wiele do zaoferowania turystom i przyjezdnym studentom (których są tu tysiące!), jednak często jest pomijane ze względu na ogromną popularność Pragi. A niesłusznie. W mieście jest wiele zabytków, np. piękna katedra na wzgórzu, z którego roztacza się malowniczy widok. Ceny są niższe niż w stolicy, co ściąga młodych ludzi, dzięki którym tętni tu życiem. Jeśli wybierzecie się do Moraw, zacznijcie od Brna, by poznać tę niesłusznie pomijaną czeską perełkę.