Najlepiej WPolsce. Jan Ulicki: "Dzięki tłumom i muzyce Kraków zyskuje klimat"

Z Krakowa też jest dobry widok na... Tatry. Widać to doskonale na twoich zdjęciach. Może wyjaśnisz niedowiarkom, jak to możliwe?

Na taki widok musi się złożyć naprawdę wiele czynników. Podstawa to dobra przejrzystość powietrza (zwłaszcza po sporych wichurach). Kolejna kwestia to odpowiednie, upatrzone sobie wcześniej miejsce, niekiedy dachy, balkony. No i to, co najważniejsze - potężny teleobiektyw, który spłaszczając perspektywę, pozwala nam na znaczne przybliżenia, działając na zasadzie lornetki. Jeśli ktoś ma ochotę zagłębić się w temat bardziej - warto poczytać także o zjawisku mirażu inwersyjnego.