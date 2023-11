Najlepsza zabawa w zimowej odsłonie - Winter Kingdom 2023!

Podaruj niesamowity, świąteczny prezent i ciesz się zabawą w Energylandii!

Winter Kingdom potrwa aż do 21 stycznia, dzięki czemu nawet po świątecznym szale każdy znaleźć może chwilę na magię, a bilety na tę okazję mogą być niesamowitym prezentem dla całej rodziny! Warto zwrócić uwagę na to, że bilety wstępu do Energylandii na Winter Kingdom tylko do 19.11 są w promocyjnej cenie: ulgowy bilet kosztuje 69 zł, natomiast normalny 79 zł.