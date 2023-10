Najlepszy kierunek na urlop w Europie. Wcale mnie to nie dziwi

Zgubić się w wąskich uliczkach tego pierwszego to sama przyjemność. Przejechać się żółtym tramwajem - to turystyczny mus. Przesiedzieć pół nocy nad rzeką Douro z widokiem na most Ponte de Dom Lois - to przepis na idealny wieczór. A zjeść grillowane sardynki nad oceanem - to zaś pomysł na najlepszy na świecie lunch.