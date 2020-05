WP Turystyka Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wakacje.pl

Najpiękniejsze ogrody zoologiczne świata. Zdecydowanie warto je odwiedzić Dzikie zwierzęta już w starożytności trzymano w niewoli w celach religijnych, a także do pokazania wyższości władzy. Dziś jednak misja ogrodów zoologicznych uległa zmianie. Zwierzęta w przebywają w najbardziej naturalnym środowisku, ogrody uczestniczą w ich opiece i ochronie zagrożonych gatunków. Które zoo powinieneś odwiedzić? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Najstarsze zoo na świecie znajduje się w wiedeńskim Schönbrunn. Zostało założone w 1752 roku przez cesarza Franciszka I Szczepana (Getty Images) Henry Doorly Zoo Gdzie: Omaha, Nebraska, USA

Rok otwarcia: 1894

Powierzchnia: 53 ha

Liczba gatunków zwierząt: 962

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 2 mln Getty Images Podziel się W największym mieście w stanie Nebraska w Ameryce, w Omaha, zoo zostało założone już w 1894 r. pod nazwą Riverview Park. Cztery lata później było tam już 120 zwierząt. W 1963 r. Margaret Doorly przekazała 750 tys. dol. na prowadzenie ogrodu, pod warunkiem, że zoo zostanie nazwane na cześć jej męża, Henry'ego Doorly’ego. Największymi atrakcjami Henry Doorly Zoo są Lied Jungle, jeden z największych lasów deszczowych na świecie. Getty Images Podziel się Odwiedzający mogą się przedzierać się przez dżunglę roślinności lub spacerować ścieżką ponad głowami zwierząt, takich jak krokodyl filipiński, wydra, jeżozwierz lub różnego rodzaju małpy i papugi. Istnieje również 15-metrowy wodospad. Pod kopułą Desert Dome, która obejmuje także fascynującą nocną wystawę "Królestwo nocy", leży ogromna zadaszona pustynia. Warto również odwiedzić akwarium z wieloma gatunkami rekinów, płaszczek i żółwi morskich. Singapore Zoo Gdzie: Mandai, Singapur

Rok otwarcia: 1973

Powierzchnia: 28 ha

Liczba gatunków zwierząt: 315

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 1,7 mln Getty Images Podziel się Zoo w Singapurze znajduje się w pobliżu tamy Upper Seletar Dam. Na krótko przed otwarciem ogrodu w 1973 r. uciekła z niego czarna pantera. Rok później hipopotam o imieniu Kongo również uciekł i spędził 47 dni w pobliskiej tamie. Zoo jest znane z tego, że zwierzęta od ludzi są oddzielone jedynie suchymi i mokrymi fosami, a niebezpieczne zwierzęta szklanymi ścianami. Getty Images Podziel się Popularnym punktem programu jest "Śniadanie z Orangutanami", ponieważ w singapurskim zoo jest największa kolonia orangutanów żyjących poza dziką przyrodą. Popularne są pokazy wykorzystania słoni jako zwierząt roboczych lub zwierząt z lasu deszczowego (lemury, wydry, orangutany), które bronią swojego domu przed kłusownikami. Zoo sąsiaduje z nocnym i wodnym safari. San Diego Zoo Gdzie: San Diego, Kalifornia, USA

Rok otwarcia: 1916

Powierzchnia: 40 ha

Liczba gatunków zwierząt: ponad 650

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 4 mln Getty Images Podziel się Najczęściej odwiedzane Zoo w Stanach Zjednoczonych zawsze było pionierem w tworzeniu najbardziej naturalnych siedlisk zwierząt, aby przybliżyć im warunki środowiska naturalnego. Może dlatego na początku było tyle "uciekinierów", zanim udało się dopasować niewidzialne systemy barier. Getty Images Podziel się Rekordzistą był orangutan Ken Allen o pseudonimie "Włochaty Houdini" i tapir "Straszny Trudy". To zoo odniosło wielki sukces w reprodukcji pand wielkich, zanim para wróciła do Chin w zeszłym roku. Warto zobaczyć MonkeyTrails, TigerTrail lub Koalafornia. Wraz z sąsiednim safari, zoo odwiedza do 5,5 mln osób rocznie. Tiergarten Schönbrunn Gdzie: Wiedeń, Austria

Rok otwarcia: 1752

Powierzchnia: 17 ha

Liczba gatunków zwierząt: 700

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 2 mln Getty Images Podziel się Najstarsze zoo na świecie znajduje się w wiedeńskim Schönbrunn. Zostało założone w 1752 r. przez cesarza Franciszka I Szczepana (1708–1765). W jego centrum architekt Adrian von Steckoven umieścił pawilon, w którym żona cesarza Maria Teresa (1717–1780) jadała śniadania. Zwierzęta, najczęściej pochodzące z menażerii, były tu wcześniej hodowane, ale zwykli ludzie nie mogli ich zobaczyć, dopóki zoo nie zostało otwarte. Od 1770 r. można tam było zobaczyć słonie, które w 1906 r. po raz pierwszy w Europie udało się rozmnożyć. Getty Images Podziel się Cesarz Franciszek Józef I (1830–1916) był również bardzo zainteresowany ogrodem, na przykład do 1918 r. wstęp do Zoo był bezpłatny. Obecnie największą atrakcją tego ogrodu jest para pand wielkich, które naturalnie się tu rozmnożyły. Zoo ma również szklaną salę symulującą lasy deszczowe czy insektarium. Getty Images Podziel się Chester Zoo Gdzie: Upton by Chester, Anglia

Rok otwarcia: 1921

Powierzchnia: 51 ha

Liczba gatunków zwierząt: 500

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 2 mln Podziel się Jest to jedno z największych i najlepszych brytyjskich ogrodów zoologicznych. Ogród został założony w 1931 r. przez George'a Mottersheada, który od dzieciństwa zbierał owady i jaszczurki, mając nadzieję, że kiedyś otworzy własne zoo. Chciał ogrodu bez klatki z żelaznymi prętami, które były wówczas powszechne. Na przykład w 1956 r. rozdzielił wybieg dla małp jedynie 12-metrową fosą – nikt w tym czasie nie wiedział, czy szympansy nie mogłyby przez nią przepłynąć. Podziel się Dziś największą atrakcją zoo są wyspy, otwarte w 2015 r. Reprezentują faunę i florę Sumatry, Filipin i Indonezji. Na 15 ha goście mogą przekraczać mosty lub pływać statkiem wycieczkowym, aby oglądać tygrysy, węże, gibony, tapiry i inne zwierzęta. Toronto Zoo Gdzie: Toronto, Ontario, Kanada

Rok otwarcia: 1974

Powierzchnia: 287 ha

Liczba gatunków zwierząt: 460

Liczba odwiedzających w ciągu roku: ok. 1,5 mln Getty Images Podziel się Zoo zostało założone przez przemysłowca Hugh A. Crothersa w 1966 r. i otwarte dla zwiedzających w 1974 r. Jest podzielone na siedem obszarów według pochodzenia zwierząt. Domeną zoo, oprócz zwierząt, była kolej jednoszynowa, która działała od 1976 r. do wypadku w 1994 r. Obecnie rozważa się jej ponownie otwarcie. Getty Images Podziel się Zoo udało się wyhodować wiele rzadkich zwierząt. W 2003 r. przyszedł na świat, po raz pierwszy w Kanadzie, waran z Komodo, następnie pojawiły się trzy tygrysy sumatrzańskie, a rok później krokodyle karłowate. W 2007 roku do tego dołączyły rzadkie lamparty śnieżne i tygrysy syberyjskie. W 2015 r. urodziły się tutaj bliźnięta parze pand wielkich, a w 2016 na świat przyszły cztery białe młode lwy oraz młode niedźwiedzia polarne i nosorożca indyjskiego. Pretoria Zoo Gdzie: Pretoria, RPA

Rok otwarcia: 1899

Powierzchnia: 85 ha

Liczba gatunków zwierząt: 700

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 600 tys. Getty Images Podziel się Symbolem jednego z ośmiu największych ogrodów zoologicznych na świecie jest okapi, zwierzę z nogami zebry, głową żyrafy i ciałem antylopy. Jest bliskim krewnym żyrafy i od dawna uważany jest za wymysł wyobraźni Pigmejów. Jest to jedyne narodowe zoo w Afryce Południowej, które uzyskało ten status w 1916 r. Zostało założone już podczas wybuchu II wojny burskiej w 1899 r. – wojny między Anglikami i Burami (potomkami osadników holenderskich) w Południowej Afryce. Getty Images Podziel się Rzeka Apies przepływa przez ogród i dzieli go na dwie połowy połączone kolejką linową. W środku zoo znajduje się duży wodopój niczym w afrykańskiej sawannie. Można tam zobaczyć słonie, żyrafy, czarne nosorożce lub konie Przewalskiego. Warto również odwiedzić sekcję poświęconą drapieżnikom, w której można zobaczyć gepardy, lwy, cyjony czy tygrysy. Łącznie w zoo żyje ponad 9000 zwierząt. Wellington Zoo Gdzie: Newtown, Wellington, Nowa Zelandia

Rok otwarcia: 1906

Powierzchnia: 13 ha

Liczba gatunków zwierząt: 100

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 250 tys. Wikimedia Commons Podziel się Pierwsze zoo w Nowej Zelandii zostało otwarte w 1906 r. w stolicy Wellington, która jest także najbardziej wysuniętą na południe stolicą świata. Pierwszym zwierzęciem, które trafiło do zoo, był lew cyrkowy o imieniu King Dick. W przeszłości ogród zasłynął przede wszystkim z hodowli szympansów, która rozpoczęła się w 1956 r. Na początku lat 60. zoo organizowało nawet popularne spotkania z szympansami, w których wzięło udział 2000 odwiedzających. Wikimedia Commons Podziel się Nippy, najdłużej żyjący gibon na świecie, spędził całe życie w tym ogrodzie, od urodzenia w 1949 r. aż do śmierci w 2008. Zoo w Wellington zostało wpisane do Księgi rekordów Guinnessa dzięki pelikanowi Percy'emu, który mieszkał tam przez imponujące 62 lata. Asahiyama Zoo Gdzie: Asahikawa, Hokkaido, Japonia

Rok otwarcia: 1967

Powierzchnia: 15 ha

Liczba gatunków zwierząt: 124

Rok otwarcia: 1967

Powierzchnia: 15 ha

Liczba gatunków zwierząt: 124

Liczba odwiedzających w ciągu roku: 3 mln Getty Images Podziel się Najbardziej wysunięte na północ japońskie zoo zostało otwarte w 1967 r. W tym czasie żyło tam 75 gatunków zwierząt, w tym 200 kolorowych koi. Przez lata jednak spadała frekwencja i groziło mu zamknięciem. W 1997 r. nowy dyrektor zmienił koncepcję ogrodu. Rozpoczęto budowę unikalnych interaktywnych urządzeń do śledzenia zwierząt. Na przykład "Wioska Totori" to ogromne ptaszarnie, w której odwiedzający mogą swobodnie obserwować latające ptaki. Getty Images Podziel się Mają też akwarium dla pingwinów, przez które da się przejść lub wiszący trapez dla orangutanów. Jednak największą atrakcją są zimowe marsze pingwinów. Podczas nich pingwiny idą szlakiem około 500 m do karmnika. Zajmuje im to ok. 40 min. Idą swobodnie i nie są oddzielone od ludzi, którzy kibicują im po obu stronach drogi.