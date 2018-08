Najpiękniejsze plaże na Costa del Sol. Wakacje w Hiszpanii

Costa del Sol to jedno z najbardziej znanych południowoeuropejskich wybrzeży. Przeszło 180 km nadmorskiego regionu pełne jest świetnych hoteli, ośrodków wypoczynkowych, dobrych restauracji, knajpek, barów. Oto najwspanialsze plaże Costa del Sol.

Pas wybrzeża Costa del Sol to zarówno piaszczyste, jak i kamieniste plaże z przejrzystą wodą morską (Instagram.com, Fot: welcometonerja)

Costa del Sol – Hiszpania w pigułce

Gorące wybrzeże Costa del Sol na południu Hiszpanii rozciąga się od przylądka Gibraltar aż za Malagę, a najbardziej znanym dużym miastem regionu jest piękna Marbella. Słoneczne Wybrzeże to perła Andaluzji ze śródziemnomorskim klimatem. Doświadczymy tutaj przeszło 325 dni słonecznych rocznie, co daje niezły wynik, jak na europejski zakątek.

Niełatwo jest wybrać najlepszą hiszpańską plażę spośród 125 obiektów tego typu na Costa del Sol. Na początek polecamy słynną plażę Burriana w Nerja, liczącą sobie 800 m długości i 40 m szerokości oraz całe mnóstwo urokliwych chiringuitos (ok. 300 z przeróżną kuchnią i świeżą paellą), czyli typowych dla hiszpańskich wybrzeży plażowych knajpek i barów. W okolicy znajdziemy ponadto piękne plaże Carabeillo, Maro oraz La Caleta de Maro. Burriana oferuje długi pasaż nadmorski, możliwość uprawiania kajakarstwa na morzu i uczestnictwa w spływach, parasailingu, pływania na skuterach wodnych, nurkowania.

Costa del Sol – pogoda

Koniec lata i początek jesieni to idealny okres na odwiedzenie Costa del Sol. Temperatura na tym słonecznym wybrzeżu Hiszpanii latem to istne tropiki, oscylujące w dzień wokół 30 st. C i więcej. Opady deszczu praktycznie tutaj wówczas nie występują, a dobowa ilość godzin z pełnym nasłonecznieniem wynosi nawet 11.

Najbardziej znane hiszpańskie kąpieliska na terenie Costa del Sol to Marbella, Malaga, Nerja, Torremolinos oraz Benalmadena. Część tutejszych plaż jest piaszczysta i bardzo dobrze utrzymana, część żwirkowa i kamienista. Pogoda na Costa del Sol jesienią jest wciąż przyjemna i zachęca do wakacji w tej części Hiszpanii. We wrześniu doświadczymy tutaj średnio 28 st. C w ciągu dnia, 18 st. C nocą, a woda w Morzu Śródziemnym ma przeciętnie 23 st. C.

Na Costa del Sol polecamy okolice kurortu Puerto Banus, gdzie odpoczywają gwiazdy. W pobliżu leży znana i lubiana plaża Nagueles, której ratownicy strzegą przez cały rok, a na wybrzeżu pojawiają się luksusowe jachty znanych osób.

Costa del Sol – wczasy jesienią

Kolejna świetna plaża na Costa del Sol to okolice Benalmadeny i Playa Malapesquera (Torrebermeja), doskonale zlokalizowana względem całego wybrzeża. Liczy ona 700 m długości i ok. 50 m szerokości. Latem przyjeżdża tutaj naprawdę sporo turystów z całej Europy, co daje rocznie oficjalnie około miliona odwiedzających. Jesień jest już zdecydowanie spokojniejsza. Sąsiadujące z nabrzeżem palmy oraz zacienione zakątki dają wytchnienie od hiszpańskiego słońca, a Błękitna Flaga powiewa nad plażą co sezon, gwarantując urlopowiczom najwyższą jakość i bezpieczeństwo wypoczynku połączone ze świetna infrastrukturą.

W tym roku możemy zapolować jeszcze na świetne oferty typu Costa del Sol last minute w wersji all inclusive bądź z dwoma posiłkami dziennie. Na wybrzeżu pouprawiamy sporty wodne, sporty plażowe, możemy obserwować delfiny w Puerto Marina i skosztować dań pysznej kuchni hiszpańskiej.

