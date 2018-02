Najpiękniejsze plaże na świecie. Polskich na liście brak

Od turkusowych wód na Karaibach po złote piaski w Europie. Portal turystyczny TripAdvisor opublikował coroczny prestiżowy ranking najpiękniejszych plaż na świecie.

Zima wciąż trwa w najlepsze, ale coraz więcej osób myśli już poważnie o letnim urlopie. Dla tych, którzy nie mogą się zdecydować, zestawienie TripAdvisora może być pomocne. Jak co roku powstało na podstawie ocen podróżników i jest swoistym wyznacznikiem panujących w branży trendów.

W kategorii "świat" na pierwszym miejscu znalazła się plaża Grace Bay na wyspie Providenciales w archipelagu Bahamy . Należy do Turks i Caicos – terytorium zależnego Wielkiej Brytanii. Rajski zakątek cieszy się 319 słonecznymi dniami w roku. Jakość wody i piasku jest tu doskonała. W pobliżu znajdują się rafy koralowe. Raj to mało powiedziane.

Na liście TripAdvisora na kolejnych miejscach znalazły się Baia do Sancho na Fernando de Noronha w Brazylii oraz plaża Varadero na Kubie .

To tu zwykła wypoczywać hiszpańska rodzina królewska. Plaża kusi miękkim piaskiem i ma ok. 1,5 km długości. Do atrakcji należy promenada położona między dwiema górami - Urgull i Igueldo. Rozciąga się z niej widok na wysepkę Santa Clara, na której również znajduje się widoczna w czasie odpływu plaża.