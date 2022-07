Najpiękniejsze polskie wodospady. Widoki zapierają dech

Siklawa to jedna z największych atrakcji turystycznych w Tatrach. Turyści tłumnie odwiedzają ją już od XIX w. właściwie przez cały rok. Szlak prowadzący nad wodospad jest dość łatwy, jedynie w zimie może wymagać większego wysiłku i ostrożności. Do Siklawy można dostać się zielonym szlakiem turystycznym, który zaczyna się tuż przy Wodogrzmotach Mickiewicza i prowadzi nad Wielki Staw. Dojście do celu zajmuje ok. dwie godziny.