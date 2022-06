Karkonoski Park Narodowy podnosi ceny. W komentarzach burza

"To jest okradanie ludzi. To miejsce to własność nas wszystkich, mamy do niego prawo naturalne od dnia narodzin [...] Państwo powinno finansować i dbać o takie miejsca dla swoich obywateli", "Dobrze, że w Tatrach nie trzeba płacić za obejrzenie Siklawy albo Wodogrzmotów Mickiewicza. Kocham Karkonosze, ale te opłaty to bzdura do kwadratu, są za wysokie...", "12 zł za osobę żeby sobie popatrzeć kilka minut jak woda płynie z góry na dół? Słyszycie jak to brzmi? Przecież to powinno być darmowe, aby promować region i wycieczki" - to tylko kilka z wielu komentarzy krytykujących decyzję KPN.