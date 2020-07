Najpiękniejsze szlaki w Tatrach. Szczyty z widokiem

Tatry - ruszamy na szlak

Szlaki w Tatrach - Orla Perć

Szlaki w Tatrach - Rysy

Zdobycie najwyższego polskiego szczytu (2499 m n.p.m. po stronie polskiej i 2503 m n.p.m. po słowackiej) kusi wielu turystów. Zwłaszcza, że widoki na trasie są zachwycające. Szlak na Rysy należy jednak nie tylko do tych gwarantujących niezapomniane widoki, ale też do najbardziej męczących i wymagających sporej kondycji.

Szlaki w Tatrach - Szpiglasowy Wierch

Szlaki w Tatrach - Giewont

Tatrzański "śpiący rycerz" to jeden z najbardziej znanych masywów górskich w Tatrach. Szlaki na szczyt (1894 m n.p.m.) w porównaniu z innymi tatrzańskimi trasami, są stosunkowo krótkie, co nie zmienia to faktu, że wejście na Giewont zajmuje średnio 3-4 godziny, drugie tyle należy przeznaczyć na zejście. Oczywiście jeśli nie trafimy na korki - co niestety się zdarza. Kolejki na Giewont nie należą do rzadkości i potrafią być naprawdę długie. Zwłaszcza gdy zejdziemy już z wygodnej, szerokiej drogi i zaczniemy pokonywać ostatni skalisty i miejscami eksponowany etap prowadzący na sam szczyt.