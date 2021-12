Najpiękniejsze zabytki renesansu lubelskiego. Gdzie ich szukać?

Kościół św. Mikołaja zatracił swoje oryginalne cechy, na co wpłynęły dwa pożary i gruntowny remont, który przeprowadzono w XIX wieku. Burzliwą historię ma także drugi z wymienionych kościołów. Powstał w pierwszej połowie XVII wieku, w 1812 r. przekształcono go na szpital, a pod koniec stulecia przekształcono go na cerkiew. Katolicy odzyskali budynek świątyni dopiero w 1917 r., służy wiernym do dzisiaj.