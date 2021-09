Góry bez tłumów. Do tego mnóstwo atrakcji z dreszczykiem emocji

Wielka Sowa - najwyższy szczyt Gór Sowich

Przyjeżdżając po raz pierwszy w Góry Sowie, turyści skupiają się na najsłynniejszym szczycie, jakim jest Wielka Sowa. Wznosi się na wysokość 1015 m n.p.m. i należy do Korony Gór Polskich. Większość szlaku prowadzącego na wierzchołek wiedzie przez spokojny zielony las. Trasa na Wielką Sowę rozpoczyna się we wsi Walim i nie należy do wymagających, a do tego biegnie przez zalesione zbocza.