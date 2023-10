Najpopularniejsza kolejka w Tatrach. Będzie nieczynna

Kolejka na Górę Parkową w Krynicy-Zdroju przegląd przejdzie w dniach od 30 października do 10 listopada, a do 1 grudnia będą prowadzone prace serwisowe kolejki na Jaworzynę Krynicką. Kolejka na Palenicę w Szczawnicy nieczynna dla turystów będzie w dniach od 6 do 17 listopada. W tym samym miesiącu nie będzie można wjechać kolejką na Mosorny Groń, będzie ona zamknięta od 14 do 30 listopada.