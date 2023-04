Najpopularniejsza miejscowość na Wielkanoc w Polsce. Wcale nie Zakopane

Ceny rosną, a turyści wydają mniej

Polacy coraz częściej chcą podróżować i faktycznie mimo wszechobecnej drożyzny i kryzysu gospodarczego, znaczna część naszego społeczeństwa nie rezygnuje z wyjazdów turystycznych. Co ciekawe, mimo że średnia cena noclegu dla jednej osoby w okresie wielkanocnym wzrosła średnio o 3 proc., Polacy zostawiają w obiektach noclegowych mniej niż przed rokiem. - W zeszłym roku średnia wartość rezerwacji wynosiła 1143 zł, w tym roku jest to 931 zł. Zostawiamy mniej pieniędzy, bo wyjeżdżamy na krócej. Średni czas rezerwacji na wyjazdy wielkanocne w 2022 roku wynosił 2,59 dnia, w tym roku skrócił się do 2,23 dnia - tłumaczy Tomasz Zaniewski.