Najsilniejsze paszporty świata. Polska wysoko na liście

Najsilniejsze paszporty otwierają drzwi do 194 krajów na świecie

Wraz z początkiem 2024 r. na stronie Henley&Partners pojawił się najnowszy ranking paszportów. najsilniejszymi paszportami mogą się pochwalić obywatele Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Singapuru i Hiszpanii. W ich przypadku dokument ten uprawnia do bezwizowego wjazdu do 194 państw na świecie. To najwyższy wynik, jaki zanotowano w historii rankingu.