Linie lotnicze wznawiają loty do Izraela. Jest decyzja PLL LOT

Z oświadczenia Lufthansy wynika, że ​​przewoźnicy grupy mogą początkowo oferować 20 połączeń tygodniowo do i z Tel Awiwu, co stanowi około 30 proc. standardowego planu lotów. Austrian Airlines będzie obsługiwać osiem regularnych połączeń Izraela z Wiedniem. Ponadto hiszpański przewoźnik SAU, ogłosił rozpoczęcie lotów do Izraela od 1 lutego br. Dodatkowo także brytyjski Virgin Atlantic poinformował, że od 17 marca wznowione zostaną operacje na trasie Londyn - Tel Awiw.