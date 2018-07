"Najszybsza babcia świata" nad Morskim Okiem. "Szacun" dla pani Basi

Choć ma 75 lat, nie tylko weszła o własnych siłach nad Morskie Oko, ale tam wbiegła. I to w niecałą godzinę. Nic dziwnego, bo to Barbara Prymakowska z Tarnowa - "najszybsza babcia świata", która regularnie biega maratony.

– Sam wchodziłem i mijałem panią Basię. Wielkie brawa, a co do ludzi jadących w wozach to zrozumiałbym jakby to jechali starsi ludzie albo dzieci, ale byłem i widziałem. Większość to ludzie młodzi i to w pełni zdrowi – napisał jeden z internautów w komentarzu pod zdjęciem. – Szacun. Też o tym marzę. Kiedyś to zrobię. Tymczasem wielkie ukłony dla biegaczki – napisała kolejna internautka. – Brawo, ja rok temu też wbiegałam. A jaki zbieg później epicki – dodała inna biegaczka.