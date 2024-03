Najtańsze all inclusive na kwiecień. Wypoczniesz za mniej niż 1000 zł

- Oczywiście, decydując się na wyjazd wiosną, trzeba pamiętać, że pogoda, choć słoneczna, może jeszcze uniemożliwiać kąpiel w morzu – szczególnie dotyczy to takich krajów jak Bułgaria - podkreśla Marzena German. - To nie oznacza jednak, że wyjazd będzie niepełny, wręcz przeciwnie. Bułgaria słynie z pięknych plaż, które idealnie nadają się na długie spacery, warto wybrać się też na zwiedzanie i odkrywanie kultury. To też mikroklimat, balneologia, a zatem szereg korzyści dla zdrowia. To także okazja do wypoczynku na terenie hotelu i skorzystania z opcji all inclusive w obiektach dobrej klasy, które latem mogą zaskoczyć ceną. - zauważa ekspertka.