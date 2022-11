Najtańsze all inclusive na listopad. Ten kierunek nie ma sobie równych

Choć jesień była wyjątkowo łaskawa w tym roku, wysokie temperatury skończyły się już raczej na dobre. Kto ma ochotę się jeszcze wygrzać i w to świetnej cenie, powinien skorzystać z ofert last minute na listopad. Wcale nie trzeba wydawać dużo na egzotykę, bo ofert do bliżej położonych kierunków nie brakuje. Gdzie jest najtaniej?