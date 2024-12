Najtańsze all inclusive na styczeń. Ceny kuszą

W okresie świąteczno-noworocznym ceny wyjazdów są dużo wyższe niż standardowo. Przykładowo za all inclusive w Egipcie podczas sylwestra musimy zapłacić min. 5500 zł, a i tak do wyboru mamy tylko wylot z... Berlina. Na Kanarach sylwestra all inclusive spędzimy za to od 6800 zł.

W porównaniu do tych kwot wyjazdy styczniowe wydają się tanie jak barszcz. Co ciekawe, najtańszym kierunkiem nie jest wcale Turcja czy Malta, ale właśnie Egipt, czyli niekwestionowany król zimy.

Kraj kusi nie tylko niskimi cenami, ale też wysokimi temperaturami i świetnymi plażami. Nie znajdziemy tańszego kierunku na wygrzanie się pod palmami. W najbliższych dniach w Hurghadzie przewidywane jest ok. 23-34 st. C i dużo słońca.

- Polacy pokochali Egipt już dawno, a w tej miłości są stali, na co wskazują statystyki sprzedażowe - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - Kraj faraonów cenimy z kilku powodów. To najbliżej Polski położony kierunek turystyczny, w którym w okresie zimowym możemy liczyć na słońce i przyjemne temperatury . Lot trwa około 4,5 godziny - wyjaśnia.

Jak wskazuje ekspertka, oferta pobytowa jest tam bardzo zróżnicowana. Polacy zazwyczaj wybierają hotele cztero- i pięciogwiazdkowe z all inclusive. To najbardziej rozpowszechniona forma wyżywienia, która pozwala z góry określić wakacyjny budżet.

W podobnej cenie wykupimy wycieczkę all inclusive do Turcji. Tam jednak pogoda jest inna. W tym tygodniu możemy liczyć jedynie na 10 do 14 st. C, więc nie jest to kierunek, w którym w styczniu można się wygrzać na plaży.