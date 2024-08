Polacy kochają ten kraj. "Dobrze czujemy się w swoim towarzystwie"

Kiedy byłem dzieckiem, w każdym tureckim domu był specjalny salon dla gości. Na co dzień zamknięty dla domowników, elegancko umeblowany, wyposażony w srebrne naczynia wypełnione tureckimi słodyczami. Przed wizytą gości, mama poświęcała wiele godzin, by przygotować uroczysty posiłek, a tata nie szczędził środków finansowych. To szczególne traktowanie gości zostało nam do dziś i jest częścią życia społecznego. Tureckiej gościnności doświadczają szczególnie Polacy, których ze względów historycznych darzymy wielkim sentymentem.