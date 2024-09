Największa mofeta w Polsce. Szykuje się metamorfoza

Szykują się zmiany

- Mamy przygotowaną koncepcję. Przeprowadziliśmy procedurę pozyskania tego terenu od Wód Polskich. To przedsięwzięcie jest dość kosztowne, bo to ponad milion zł i będziemy aplikowali o środki unijne, bo praktycznie rzecz biorąc po uzyskaniu tych środków będziemy mogli w przyszłym roku przystąpić do realizacji - przyznał w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Jan Golba, burmistrz Muszyny.