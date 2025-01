Wielki spadek dla małego miasteczka. Darczyńca nigdy w nim nie był

Kwota, która została przekazana, sięga kilku mln euro, co odpowiada pięcioletniemu budżetowi miasta. Choć mężczyzna nigdy nie był w tej miejscowości, a jedynym powiązaniem jest nazwisko takie samo jak nazwa miasteczka, jego życzeniem w zamian za fortunę w spadku jest pochowanie na miejscowym cmentarzu.

Decyzja paryżanina zaskoczyła mieszkańców i władze Thiberville. - To nadzwyczajna kwota. Przekracza wszelkie wyobrażenia - powiedział lokalnej stacji radiowej burmistrz Guy Paris. - Jeszcze nie wiemy, co z nią zrobimy, ale nie wydamy wszystkiego. Będziemy zarządzać tym darem tak, jak zawsze robiliśmy to z naszym budżetem miejskim - z rozwagą i odpowiedzialnością - dodał.