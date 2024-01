Największa tego typu budowla na świecie. Znajduje się w Polsce

Labirynt zajmuje rekordową powierzchnię 2,5 tys. m kw i powstaje z ok. 60 tys bloków lodu. Jego budowa to co roku nie lada przedsięwzięcie, które trwa ok. miesiąca i jest możliwe tylko podczas ujemnych temperatur. Tradycją stało się już coroczne wyczekiwanie na otwarcie labiryntu. W tym roku atrakcję udostępniono zwiedzającym stosunkowo niedawno, bo 11 stycznia br. Labirynt można zwiedzać codziennie w godzinach 10-20. Wieczorem na odwiedzających czekają dodatkowe iluminacje świetlne.