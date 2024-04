Największy park linowy w Polsce już działa. Murowany hit lata

- Przyciągają młodych ludzi, którzy wyjechali jakiś czas temu za granicę, odłożyli trochę pieniędzy, wracają w rodzinne strony i inwestują pieniądze np. domki letniskowe pod wynajem albo usługi około turystyczne. Oczywiście to nie dzieje się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko to jest proces. Ale my tworzymy klimat dla przedsiębiorców i rozwoju małych firm - powiedział Robert Petka.